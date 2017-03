Svevia: - Grusveiene er generelt bra

– Veivedlikeholdet er dårlig. Et par har kjørt av veien på grunn av at veien er sporete, sier Torbjørn Eid som bor ved Bennavegen.

- Elendig

Bennavegen som er en fylkeskommunal vei mellom Kvål og Hølonda, er i variabel forfatning på gruspartiene. Trønderbladet har fått flere henvendelser fra folk som er oppgitt over veiforholdene, og en leser skriver at veiforholdene er elendige.

- Jeg kjørte der på tirsdag, og holdt på å bli sittende fast på veien på grunn av dårlig vedlikehold. Det er mange som bruker veien som arbeidsvei, og mange har reagert med fortvilelse. Det er tross alt 2017 og ikke 1817, skriver en leser i ei tekstmelding.

Hull og sporete

Fylkespolitikerne vedtok å asfaltere bare en del av Bennavegen, og på grusdelen er det ikke lett å være bilist. Det er mange hull, og veien er delvis så sporete at det er et spørsmål om hvor en kan kjøre på veien. Skal en unngå å bli kastet av veien, kan hastigheten ikke være over 40–50 km/t.

- Det er lagt på grov grus og den er ikke lett å kjøre på, sier Martin Grøthe.

Magne Moum forteller at han har ringt ordføreren for å få hjelp med veien.

- Ordføreren sa at han ville ta seg en tur, sier Moum.

- Egentlig ingen krise

Entreprenøren Svevia har lagt på grus på enkelte partier. Driftsleder Ronny Heksem mener folk ikke har noe å klage over.

- Det er slik på denne årstida. Grusveiene er generelt bra. Egentlig er det ikke krise, og egentlig har ikke folk noe å klage over. Folk får kjøre etter forholdene, sier Heksem.

Heksem forteller at de setter inn tiltak som å kjøre på grus de verste plassene og kjøre med traktorskjær om kveldene for å ta unna vann.

- Vi bruker ikke veihøvel på denne tida, sier Heksem.

Tar opp saken

Bennavegen er altså en fylkeskommunal vei, og har asfalt på bare deler av veien. Guro Angell Gimse (H) fra Melhus sitter i fylkesutvalget og er nestleder i fylkeskommunens infrastrukturkomité. Hun sier at Høyre ønsket asfaltering på hele strekninga, men at det ble en disputt med Arbeiderpartiet.

- Høyre har vært veldig klar på at vi ville prioritere denne veien. Her blir det standardsprang, og det kan være en årsak til at folk kjører av veien, sier Gimse.

Gimse bebuder at hun vil ta opp asfaltering av hele Bennavegen som et spørsmål under fylkesutvalgets møte på tirsdag.