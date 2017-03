Loppis og dugnad skal gi nytt garderobeanlegg

Gressbanen på Klett skal bli til en 11'er kunstgressbane og en stor fleridrettshall bygges. Men først skal et slitent garderobeanlegg oppgraderes.

Les også: Mange ut på søndagstur

- Som du ser er ikke dette så mye å skryte av. Slik det står nå blir det i liten grad benyttet.

Leder i Leinstrand IL Johanne Storler viser oss rundt i kjelleren i samfunnshuset på Klett hvor idrettslaget i dag har garderober, treningsrom og og et lite lager.

Les også: Beate blir sjef i klubben

En anleggsgruppe har imidlertid tegnet og planlagt en oppgradering av både garderober og treningsrom. Nå håper idrettslaget på godt oppmøte under helgens loppemarked.

Dugnad og loppis

- Leinstrand IL står sterkt her på bygda. Vi har lange tradisjoner når det gjelder dugnadsarbeid både blant barn og voksne. For mange er idrettslagets dugnader en flott måte å knytte bekjentskaper og sosialt felleskap på.

Men Storler legger ikke skjul på at man også trenger penger.

- Helt klart. Derfor håper vi så mange som mulig benytter anledningen til levere lopper på samfunnshuset hele denne uken samt besøke oss på selve loppemarkedet førstkommende helg.

Gode tilbakemeldinger

Leinstrand IL har arrangert loppemarked hver vår og hver høst i mange år.

-Vi har fått gode tilbakemeldinger både på mengde og utvalg både fra sambygdinger, samlere og de som drar rundt på de fleste loppemarkedene i omegn, forteller Storler.

Der de forskjellige avdelingene i idrettslaget tidligere har stått for hvert sitt loppemarkedet er det denne helgen hele idrettslaget som er i sving.

Når Trønderbladet er innom samfunnshuset tirsdag kveld, er et titalls medlemmer i idrettslaget i full sving med å sette ut lopper.

- Vi har fått mye bra inn allerede men ønsker oss enda flere lopper, forteller Storler som kan fortelle at man tar imot lopper hele uken.

Planer

For å gjennomføre planene om en idrettshall på Klett er idrettslaget avhengige av at anlegget blir etablert som et interkommunalt anlegg.

- Vi håper at både Trondheim, Melhus, Skaun og Orkdal kommune vil være med å bidra både på investering og drift av anlegget. Det er en del brikker som skal på plass, men vi er optimister og jobber for å få gjennomført planene. Vi ser av andre idrettslag som har bygd egne anlegg at ting tar tid, men at det gjelder å ikke gi seg, avslutter leder i Leinstrand IL Johanne Stoler.