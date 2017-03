Legger om E6 på Jaktøyen

Natt til torsdag legges E6 om på Jaktøyen, og Statens vegvesen opplyser at dette er en mindre omlegging som forberedelse til en større omlegging tirsdag i neste uke.

Bilistene får en midlertidig trase på omtrent 600 meter og her er det ei rundkjøring. Den midlertidige traseen skal benyttes i 14 måneder ifølge vegvesenet. E6 legges om for å frigjøre plass til å bygge ny lokalvei under framtidig E6.

Her kommer ny E6 Å bygge en åtte km lang vei til 2,5 milliarder, er ikke gjort i en håndvending. Snart vil bilistene for alvor merke dette.

Ifølge nettsida til Statens vegvesen innebærer omlegginga en midlertidig gang- og sykkelvei i området, og det kommer to nye bussholdeplasser.

Klokka 22 i dag onsdag starter arbeidet med omlegginga, og trafikken på sørgående E6 blir lagt om til nordgående E6. De to nordgående feltene på E6 blir snevret inn til ett felt sør for avkjøringa til Brubakken, og hastigheten blir satt ned til 70 km/t.