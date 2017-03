Politiet meglet i veikrangel

Mandag kveld klokka 18.25 fikk politet henvendelse fra to naboer i Melhus som var uenige om eierforholdene til en vei.

- En enhet rykket ut og snakket med dem. De lovte å holde fred, sier operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt.

Operasjonslederen sier at det er bedre at folk som er uenige, undersøker hvilke regler som gjelder enn at de ringer politiet.

- En kan heller ta kontakt med advokat enn å skjennes over gjerdet. Politiets opgave er å bekjempe kriminalitet, og vi kan ikke være rådgivende organ. Hvis uenigheten utvikler seg til trusler og vold, blir det en politisak, sier Engen.