Mange ut på søndagstur

For fjerde gang arrangerte Soknahytta og trimgruppa i Sokna idrettslag skidag på Soknahytta med fokus på å få hele familien ut på den gode søndagsturen.

Les også: Ut på tur - på Kvennabakken skianlegg

Været på Veltet vart bedre enn spådd på yr.no, men dog ispedd vårtegn som mange varmegrader og klister under skia for de som trengte godt feste.

Spørsmål og klatring

Skidagen er opplagt som et lavterskeltilbud med sikte på å aktivisere flest mulig barn og unge. Godt over 30 prøvde seg på naturstien som var oppsatt langs med løypa fra Sandbakken og Øveregga. Hvor av fem svarte alt riktig på varierte spørsmål med lure alternativer.

Les også: Ørreten under isen levde farlig

Medaljer og gratis mat og drikke var belønning for alle barn som gikk under målseilet ved Soknahytta. Terrenget rundt hytta blir tatt i bruk av barna, så her var det full fart med hopping på spretthopp, aking og klatring i furutrærne.

Beste sesong

- Årets sesong har nok vært den beste i Soknahyttas historie, med veldig godt besøk på de aller fleste av de 20 søndagene vi kommer til å ha kiosksalg i vinter, sier leder for Soknahytta, Ola Eivind Aas.

- Så vi er veldig godt fornøyd med oppslutninga om tilbudet. Ikke minst må vi takke alle de som velvillig stiller opp på dugnad på kjøkkenet og til oppkjøring av skispor, uten disse hadde dette ikke vært mulig. Det er fortsatt mulig å ta seg en tur hit for å kjøpe vaffel og andre ting alle røde kalenderdager til og med første påskedag, tilføyer han.