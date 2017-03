Hofstad næringspark kan få 11 meter høyt bygg

Under formannskapsmøtet i dag tirsdag, vil varaordfører Stine Estenstad (H) ta opp spørsmålet om hvor høyt det kan bygges i Hofstad næringspark.

11 meter

I spørsmålet viser hun til Trondheim Stål som nå har tilhold på Karivollen i Melhus.

- Trondheim Stål har kjøpt næringsareal i Hofstad næringsprk, bygget er planlagt i 11 meter høyde. Trondheim Stål har vokst ut av sine lokaler, og er i akutt behov for nye lokaler, skriver varaordføreren i spørsmålet som går til ordfører Gunnar Krogstad.

Varaordføreren spør om det er bestemmelser for næringsparken som sier noe om maksimalt tillatt høyde. Hun opplyser i spørsmålet at det står et punkt i bebyggelsesplanen for næringsparken der det står at ved bebyggelse over 15 meter, skal tiltaket rapporteres som luftfartshinder til Luftfartstilsynet.

I spørsmålet skriver hun at politikerne bør ta en prinsippavklaring om hvordan reguleringsbestemmelsene for Hofstad næringspark skal tolkes, og hun viser til at en saksbehandler mener at en høyde på 11 meter som Trondheim Stål ønsker, utløser behov for dispensasjon. Et slikt krav mener varaordføreren det ikke finnes hjemmel for i reguleringsbestemmelsen.

Får flere arbeidsplasser i Melhus

- Trondheim Stål har i lengre tid hatt tilhold på Karivollen og i Trondheim. Nå ønsker de å samlokalisere. Dette vil bety at vi i Melhus kan tilby over 50 arbeidsplasser i motsetning til de 7 de har nå på Karivollen, skriver varaordføreren i spørsmålet.

Til slutt skriver varaordføreren i spørsmålet:

- Jeg vil minne om at vi er i en desperat mangel på næringsareal slik at det bør være ønskelig å bygge i høyde, skriver varaordføreren før hun ber rådmannen legge fram reguleringsbestemmelsene for Hofstad næringspark for en snarlig avklaring om byggehøyde.

Slår sammen selskaper Begge jobber med tomter i Melhus.

Hofstad næringspark eies av Melhus kommune gjennom et kommunalt selskap.