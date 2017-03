Sølv til Melhus-fotograf

Under Norges Fotografforbunds landsmøte, ble Beate Eidsmo Bjørnli fra Melhus tildelt sølvmedaljen for beste barnebilde, og premien gikk til bildet "SHY".

Landsmøtet holdes i Drammen 25.-27. mars. Trine Bjervig ble kåret til Årets fotograf NFF 2017, opplyser Norges Fotografforbund i ei pressemelding. Premieutdelilnga skjedde lørdag kveld.

Beate Eidsmo Bjørnli driver Fotograf Eidsmo sammen med Erlend Enger.

Juryen besto av juryformann Jens Eldøy og jurymedlemmer Vibeke Havenstrøm, Jørgen Brandt, Frøydis Geithus, Peder Klingwall og Miriam Skeide Brandstad. Den uttaler om bildet "SHY" at "bildet er, i all sin enkelhet, både art og slående vakkert! Det er et godt eksempel på hvor utrolig sterkt et ”enkelt” bilde kan være."