Bedre lys i Gruva

Idrettsanlegget Gruva skal få nytt og bedre lysanlegg, og de total kostnadene inkludert dugnad er ifølge Melhus IL, på en million kroner.

Får klager

Ifølge søknaden skal lysanlegget på 11'er kunstgressbane oppgraderes, det skal nyetableres lysanlegg på 5'er kunstgressbane og det skal også settes opp lys generelt i anlegget. Melhus Fotball skriver i søknaden til Melhus kommune at eksisterende anlegg har en god de feil som gjør at anlegget kobler ut i tide og utide.

– I tillegg til dette holder ikke anlegget krav til lysanlegg på fotballbaner, noe som gjør at vi får gjentatte klager fra motstanderlag på for dårlig lys, opplyser styreleder Øyvind Haugen i brevet til kommunen.

Gruva benyttes av svært mange, og har årlig en svært populær fotballcup.

Lån

I første omgang har Melhus Fotball planer om å ha 100 prosent lånefinansiering, og så søke om spillemidler.

Melhus IL søker om kommunal lånegaranti på 800.000 kroner, og rådmannen anbefaler at Melhus IL får en slik lånegaranti. Rådmannen skriver i saksframlegget til Melhus formannskap som på tirsdag skal vurdere lånegarantien, at seks anlegg har fått innvilget kommunal lånegaranti i perioden 2008–2017. Lånegarantien vedtas av kommunestyret. Alle lånegarantier over 500.000 kroner skal godkjennes av Fylkesmannen.