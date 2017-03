Melhusbygg vant nasjonal jus-konkurranse

Jusstudentene Tonje B. Onsøien (24) fra Melhus og Malin Granli vant en nasjonal konkurranse i forhandlingsstrategi for jusstudenter, og går videre til den internasjonale konkurransen.

Konkurransen ble arrangert av ELSA (The European Law Student's Association), Juristforbundet og advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Onsøien og Granli var på et lag, og de konkurrerte mot jusstudenter fra Bergen og Tromsø. Nå går de altså videre til den internasjonale konkurransen som arrangeres i Oslo i sommer.

Forhandlinger

I den nasjonale konkurransen fikk laget i oppgave å framforhandle en avtale for Leger uten grenser med en bank om PR og støtte.

- Oppgaven er en øving i forhandlingsteknikk. Hvis en skal jobbe som jurist eller advokat, vil det også være oppdrag der en framforhandler en avtale til beste for klienten. Under oppgaveløsninga må en forholde seg til informasjonen en har fått, og så kan det være at en ender opp med at en krangler om et par punkter. Da må en bestemme seg for om en går eller om en forhandler fram til at partene finner en løsning, forklarer Onsøien som studerer jus i Oslo.

Premien var å få gå videre til den internasjonale finalen, og et trainee-opphold hos Arntzen de Besche.

Jurist om ett år

24-åringen går fjerdeåret på jus, og har ikke helt bestemt seg for hva hun skal jobbe med når hun er ferdig med studiene om ett år.

De har bestemt seg Fristen for å søke høyere utdanning går ut fredag denne uka.

- Jeg var først bestemt på å bli advokat, og etter hvert har jeg tenkt på at det finnes andre yrker også slik at jeg holder mulighetene åpne, sier Onsøien.