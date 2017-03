Melhusmusikere på landsmøte

Under Senterpartiets landsmøte som holdes i Trondheim, opptrådte tre unge musikere fra Melhus. Jorid Jagtøyen fra Melhus bad de tre om å ha et musikalsk innslag under landsmøtet, og Jagtøyen forteller at det var første gangen de tre opptrådte sammen.

Julie Stokke er blant annet kjent fra Melodi Grand Prix junior og Idol, mens Sondre Bjerkset og Ingrid Eggen Vårvik har opptrådt sammen i ulike sammenhenger. De har blant annet deltatt i UKM, og Ingrid har gitt ut julelåt som er blitt spilt på NRK.

Fredag var de på scenen under landsmøtet, og de valgte seg artisten Adele. Julie Stokke sang "Million years ago", mens Ingrid Eggen Vårvik sang "When we were young". Ingrid og Julie sang sammen "One and only" av Adele. Sondre spilte piano under alle sangene, forteller Arild Vårvik.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har for øvrig vært flere ganger i Melhus.

