Fikk bot for å prate i mobiltelefon

Det ble utskrevet et forenklet forelegg for å benytte håndholdt mobiltelefon under kjøring av bil. Forelegget er på 1.650 kroner. Ellers var det ingen reaksjoner fra politiet. Politiførstebetjent Bjørn Trettøy beskriver resultatet som bra.

To mistet førerkortet på Kotsøy UP hadde laserkontroll i 60-sone.

– Vi er godt fornøgd med kontrollen. Det er gledelig å se at bilistene er flinke med belter, og atferden er også bra, opplyste Trettøy.

Han sier at bilister og andre trafikanter ble observert med kikkert, for å sjekke at trafikkreglene ble overholdt. Kontrollen pågikk cirka halvannen time, og politiet hadde oppstilling to steder langs Melhusvegen i løpet av denne tida. Ved avkjøringa til skysstasjonen og ved avkjøringa til bensinstasjonen.

– Vi gjennomførte en såkalt atferdskontroll, der vi sjekker om vikeplikten blir overholdt, hensynet til mjuke trafikanter, bruk av håndholdt mobil og bruk av bilbelte og sikkerhetsutstyr, sa Bjørn Trettøy til Trønderbladet.

Kontrollen pågikk i tidsrommet fra litt før klokka 11.00 til litt over klokka 12. Det var snøbyger i deler av denne tida, og Bjørn Trettøy sa at man måtte oppgi kontrollen hvis været ble tettere, på grunn av sikten. Men det sluttet å snø, og kontrollen kunne fortsette som planlagt.