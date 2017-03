Deler av bomstasjon falt ned

Politiet melder på Twitter at en "galge" på bomstasjonen på Klett har falt ned i dag torsdag. Bomstasjonen står ved bensinstasjonen på Klett.

Dette fører ifølge politiet, til noen trafikale problemer. Entreprenøren er ifølge politiet på stedet.

- En entreprenør har vært litt uheldig, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Operasjonslederen forteller at entreprenøren meldte fra at "galgen" eller overliggeren, falt ned og at entreprenøren skal rydde opp.

Ny pendlerparkering i Melhus Statens vegvesen vil etablere midlertidig pendlerparkering i Melhus, mens pendlerparkeringa på Klett er i det blå.

- Vi har ikke detaljer om hva som har skjedd eller om bomstasjonen virker, sier Tiller.