Raskere hjelp for småbarn

Henvisning til spesialisthelsetjeneste for babyer og småbarn går fra helsestasjonen som vanlig brevpost, og det tar urimelig lang tid, mener Anne Sørtømme.

Tok to uker

I et spørsmål til ordfører Gunnar Krogstad (Ap) i Melhus kommunestyre skriver hun at hun selv har opplevd at det har tatt hele to uker fra en henvisning er sendt, til den er kommet fram og er blitt vurdert.

– For små barn er det ekstra viktig at hjelpen kommer raskt og at vi unngår unødvendig venting, skriver Sørtømme i spørsmålet.

Sørtømme har fødselspermisjon fra vervet som SV-politiker i Melhus kommunestyre, og har selv erfart at det kan være behov for rask henvisning til spesialist for å få hjelp til babyen. Imidlertid opplevde hun at henvisninger fra helsestasjonen går pr. brevpost i stedet for å bli sendt elektronisk.

Hva med helsestasjonene?

Under siste kommunestyremøte reiste hun spørsmålet om hva som gjøres i Melhus for å få et elektronisk system for helsestasjonene. I spørsmålet viser hun til at legekontorene har et slikt system. Siden hun har permisjon, var det partikollega Andreas Noteng som var i hennes sted i kommunestyret.

Ordfører Krogstad (Ap) syntes det var et betimelig og relevant spørsmål.

– Helse- og skolehelsetjenestene over hele landet ligger dessverre betydelig etter legesentrene på dette området. Melhus kommune følger nøye med på alt som skjer oppgraderer hele tiden til de nyeste løsningene, men er naturligvis avhengig av leverandørene av journalsystemene, svarte Krogstad.

Pilotkommune

Krogstad opplyste at det har vært mulig en stund å motta epikriser og prøvesvar elektronisk fra St. Olavs Hospital, og i november var Melhus pilotkommune på å ta imot elektroniske fødselsmeldinger fra samme sted.

– Når det gjelder å sende henvisninger motsatt vei, har jeg fått opplyst at det er like om hjørnet, men at det fortsatt er noen detaljer som ikke er på plass, sa Krogstad.