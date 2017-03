Næringslivsmann mistet førerkortet

En næringslivsmann fra Midtre Gauldal mister førerkortet i seks måneder og må betale 6250 kroner i bot etter råkjøring. Mannen kjørte 101 km/t i en 80-sone, og hadde seks aktive prikker fra før i førerkortet.

Saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett 17. mars, mens fartsoverskridelsen skjedde 9. februar. Næringslivsmannen tilsto i retten, og vedtok dommen.

Under rettsmøtet ga mannen uttrykk for at han syntes påtalemyndighetens forslag om tap av førerkortet i seks måneder, var for strengt. Retten mente det dreide seg om et ganske vanlig tilfelle av fartsovertredelse, og mente det ikke var relevant at mannen trenger førerkortet i jobben, bor avsides og har barn.

Trønderbladet har forsøkt å få tak i næringslivsmannen for en kommentar, og har ikke svar hos ham verken pr. telefon eller pr. e-post.