Rettssaken mot Trondheim Bil-Demontering ble stoppet

Rettssaken mot Trondheim Bil-Demontering blir utsatt, varslet tingrettsdommer Ole Ingar Ødegaard på rettssakens andre dag. Daglig leder Belinda Skibnes Ramberg ved Trondheim Bil-Demontering er tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter dødsbrannen ved bilopphuggeriet 26. mai 2015. Trondheim Bil-Demontering har fått et forelegg på en million kroner. Skibnes Ramberg har erklært seg ikke skyldig i tiltalen, og bedriften har nektet å godta forelegget.

Ny vurdering

Etter å ha konferert med advokatene, kom dommeren inn i rettsalen og sa at saken utsettes. Ny brannsakkyndig vurdering skal innhentes. Når rettssaken kommer opp igjen, er ikke varslet. Dommer Ole Ingar Ødegård sier til Trønderbladet at han ikke anser saken som tilstrekkelig opplyst.

- En har et ansvar når en skal dømme, sier Ødegård.

Rettssaken skulle egentlig gå for retten i begynnelsen av mars, og ble utsatt til 20. mars.

- Det er ikke vanlig løsning. Det var tingretten som tok initiativet. Når rettssaken kommer opp igjen, er ikke bestemt, sier aktor Aage Sliper Midling.

Pårørende Ivar Hustøft sier at han er skuffet over at saken er utsatt. Pårørende til Leif Inge Høvik som omkom samt Svein Børge Hustøft og Håvard Lystad som overlevde, har fulgt saken som startet i Sør-Trøndelag tingrett i går mandag.

- Vi hadde selvfølgelig håpet å få saken overstått, men det viktigste for oss er at saken blir godt opplyst, sier May Iren Hustøft.

Mener det var riktig

Bistandsadvokat Trond Sivertsvik sier at det var riktig å utsette saken, og han tror det går et halvt år før den kommer opp igjen.

- Det var riktig fordi det er uheldig å straffe noen eller frikjenne noen ut fra det som er kommet fram. Vi hadde håpet å bli ferdig med saken, men vi kunne ikke fortsette av hensyn til rettssikkerheten, sier Sivertsvik.

Forsvarer Frode Wisth var ikke tilgjengelig for kommentar da Trønderbladet kontaktet ham.

Dødsbrannen var i mai 2015, og det har gått nesten to år før saken kom opp for tingretten. Sivertsvik sier at det har tatt tid fordi de impliserte er hardt skadd. Svein Børge Hustøft fra Soknedal overlevde den eksplosjonsartede brannen, og vitnet i tingretten på mandag. Håvard Lystad fra Buvika fikk brannskader på 62 prosent av kroppen, og er til behandling på Haukeland sykehus. Kona til Håvard Lystad sa til Trønderbladet på mandag at legene hadde varslet at det ville bli for tøft for Håvard å vitne i retten.

Tidligere på dagen fortalte to ansatte fra Arbeidstilsynet og en branninspektør fra Gauldal brann og redning om tilsyn hos bedriften. Arbeidstilsynet fokuserte i sitt tilsyn på tipset om høye stabler med biler, mens branninspektøren ikke fikk med seg at bilopphuggeriet hadde fått nye tanker med bensin, og at disse sto inne på et tankrom uten branncelle.