Branninspektøren oppfattet ikke at det var bensin på tankene

Tre måneder før dødsbrannen i 2015, var en branninspektør fra Gauldal brann og redning på tilsyn. I retten sa han at han ikke skjønte at det var bensin på tankene i tankrommet.

Inspektøren fortalte at han visste at Trondheim Bil-Demontering hadde bensintanker, men at han trodde det var tre som sto inntil en vegg slik han tidligere hadde sett. Da han ble klar over at det var bygd tankrom, trodde han at det kunne være frostvæske eller spylervæske på tankene.

. Hvis jeg hadde visst at det var nye tanker, ville jeg undersøkt mer. Siden han sa at alt var som før, spurte jeg ikke mer, sa branninspektøren.

Så tankrommet

Branninspektøren hadde tidligere vært på flere tilsyn, og sa i retten at han hadde godt inntrykk av bedriften. Da han kom der i februar 2015, noe som var tre måneder før dødsbrannen, så han at bedriften hadde fått et tankrom og at det sto tanker der. Men at det var bensin på tankene, fikk han ikke med seg ifølge forklaringa i retten. Han sa også at tankene ikke var merket etter det han så. I forklaringa var han også inne på at han kan ha skjønt at det var bensin på noen av tankene, men at han ikke spurte om det under tilsynet fordi den ansatte sa at alt var som før. Branninspektøren sa at han ville ha etterspurt dokumentasjon om han visste at det var bensin på tankene. Videre sa han at tankrommet burde ha vært en branncelle, og han sa at det høres farefullt ut om bedriften hadde laget sine egne tanker.

I retten har det kommet fram at tankene i tankrommet, var melketanker fra Tine.

Les også: - Det var uheldig at vi ikke oppdaget dette

En av tilhørerne er Tonje Hustøft Leira som er søster til Svein Børge Hustøft som fikk store brannskader under brannen.

- Jeg har mistet tilliten til Gauldal Brann og redning. Det er forferdelig å sitte og høre på dette. Her var det et nytt bygg, og så vet branninspektøren ikke hvordan en lagrer bensin, sier Hustøft Leira.

Hustøft Leira forteller at broren var en av dem som sprang inn i tankrommet, og at de ansatte oppfattet det slik at de skulle rydde opp i stedet for å løpe unna på grunn av brannfaren.

- Svein Børge har sagt at det ble kjørt en truck inn for å løfte opp tanken som hadde veltet på gulvet. Det var dunket fra rommet som fikk de ansatte til å springe inn, sier Hustøft Leira.

Hun mener at dersom de ansatte hadde fått beskjed om å evakuere framfor å bli igjen for å rydde opp, ville livet til Leif Inge Høvik ha blitt reddet og de to ansatte ikke ville ha blitt skadd.

- Med det ene ordet evakuer, kunne Leif Inge ha levd og broren min ha kunnet være far for barnet sitt, sier Hustøft Leira.