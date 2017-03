Bomkjøp kan byttes

Du kan ta med deg sju egne plagg, som du ikke lenger bruker. Kanskje er du lei av dem? Kanskje har de på mystisk vis krympet i vask? Uansett, på lørdag er det muligheter for å få nye skatter i innbytte.

Opp mot sju plagg

Frivilligsentralen arrangerer nemlig en slik byttedag, i forbindelse med Naturvernforbundets landsomfattende arrangement. Nasjonalt holdes det 1. april, men i Midtre Gauldal har de fått godkjennelse for å gjennomføre dette førstkommende lørdag, 25. mars, fordi de ikke ønsker å komme i konflikt med Marit Bjørgen-rennet som skjer 1. april.

– Vi har tenkt på dette lenge. Alle har vi vel gjort et bomkjøp, eller du har noe i skapet du ikke bruker, sier Lillian Digre i Frivilligsentralen.

Byttedagen går ut på at man rent faktisk skal bytte klær. Alle som vil være med på dette, kan ta med seg opp til sju klesplagg hver, som de ønsker å bytte i noe annet.

– Dette skal være dameklær av den kvalitet, at du kan tenke deg å gi det til din beste venninne, beskriver Trude Heggdal som er leder i Frivilligsentralen.

Dette er ikke stedet for å kvitte seg med slitte plagg, men det skal være et sted man virkelig kan få tak i fine klær.

Dameklær første år

Det blir et bongsystem, der man får en bong per innleverte klesplagg.

Dette skjer på Størensenteret på Prestteigen, i lokalene der G-sport tidligere hadde ski- og sykkelverksted, mellom 11 og 14 på lørdag. Det er mulig å levere inn klær fra 10.30.

Dette har blitt arrangert flere ganger tidligere, men det er første gang det skjer på Støren. I første omgang vil det kun være dameklær, men de håper at dette vil bli et årlig arrangement hvor også menn kan være med.

– Vi håper og tror at dette kan skape litt mer bevissthet rundt klesforbruket vårt. Og at vi ønsker at det skal skje noe på Støren. Vi håper dette kan fenge, sier Lillian Digre.