Arbeidstilsynet var hos bilopphuggeriet etter tips

Den andre dagen av rettssaken der daglig leder Belinda Skibnes Ramberg ved Trondheim Bil-Demontering er tiltalt etter dødsbrannen i mai 2015, vitner ansatte fra Arbeidstilsynet.

Regiondirektør Stig Løvås og inspektør Marit Nordberg har fortalt at Arbeidstilsynet kom på tilsyn etter tips om at biler sto i høye stabler. Nordberg forteller at hun under tilsynet spurte om det kunne være farlig at biler sto i så høye stabler. Utgangspunktet var om bilene kunne falle ned, om det var fare for at noen kunne klatre i stablene. Under tilsynet gikk den ansatte gjennom miljørommet der brannen startet, og sier at hun ikke undersøkte det som var inne på det rommet.

Kort tid før

Tilsynet var 29. april 2015, og regiondirektør Løvås sier til Trønderbladet at Arbeidstilsynet ikke fant noe å bemerke etter dette tilsynet. Brannen var en knapp måned senere. Arbeidstilsynet hadde ikke vært på tilsyn tidligere det året.

- Vi prioriterte å følge opp tipset. Når vi kommer på tilsyn, er det et øyeblikksbilde. Det kan skje noe dagen etter. Det er alltid en avveining om vi skal følge opp tips eller vente til et senere tilsyn,sier Løvås.

Tankrommet

Arbeidstilsynets inspektør var ikke inne i tankrommet, og Løvås sier at tankrommet ikke var tema for tilsynet.

- Når folk skal bygge arbeidslokale, skal de ha tillatelse fra oss. Vi har ikke fysisk vært i tankrommet, sier Løvås.

Trondheim Bil-Demontering tok i bruk tankrommet i 2014. Der var det lagret brannfarlig væske fra demonterte biler i melketanker som var montert i en reol. En av de ansatte tegnet og bygde reolen, og tankrommet ble etablert etter et tilsyn Fylkesmannen hadde. Under rettssakens første dag sa daglig leder Belinda Skibnes Ramberg at den ansatte som tegnet reolen hadde veldig bra kompetanse.

- De ansatte har mye erfaring, og jeg mener deres er vel så bra som fagutdanning, sa Skibnes Ramberg.

Daglig leder Skibnes Ramberg er tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven. Ifølge tiltalen tok flere av de ansatte seg inn i tankrommet da det oppsto lekkasje av bensin i stedet for å evakuere området.