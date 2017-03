Trodde det var en lekkasje og ikke brannfare

I Sør-Trøndelag tingrett legger daglig leder Belinda Skibnes Ramberg hos Trondheim Bil-Demontering ikke skjul på at det har vært tungt for henne etter den eksplosjonsartede brannen 26. mai 2015. Hun har snakket med flere av de pårørende inne i rettssalen.

Lekkasjen

I retten har Skibnes Ramberg flere ganger sagt at hun trodde at det handlet om å få stoppet en lekkasje, og ikke at det var fare for brann. Ifølge Skibnes Ramberg så det ut til at bare noen liter hadde rent ut.

Inne på tankrommet sto det melketanker som bedriften hadde fått tak i hos Tine. Det var en av de ansatte som hadde ideen til og tegnet reolsystemet der tankene sto, og Skibnes Ramberg har forklart at bjelkene ble bestilt og levert ferdig kappet.

Tankene inneholdt ifølge Skibnes Ramberg rundt 312 liter bensin, og var tydelig merket. De sto inne på et tankrom som var lukket. Da hun blir spurt om hun tillot at ansatte fikk bruke avtappet bensin, svarte hun ja og hun sa at det ikke hadde vært farlig.

26. mai 2015 var noen ansatte igjen for å forberede et tilsyn fra Fylkesmannen dagen etter. Da det oppsto lekkasje fra tankene, tenkte Skibnes Ramberg ifølge forklaringa først og fremst på å få stoppet lekkasjen for å hindre forurensning i grunnen. Hun forteller at hun hørte et smell.

- Det så ikke stort ut, sa Skibnes Ramberg om bensinlekkasjen og anslår at det dreide seg om to tilitersbøtter.

- Vi må stoppe det

Skibnes Ramberg forklarte at hun ropte:

- Vi må stoppe det.

Samtidig understreker hun at hun ikke mente at ansatte skulle løpe inn i tankrommet, og at det handlet om å få stoppet lekkasjen. Hun forklarte at hun sprang for å hente noe som kunne stoppe lekkasjen. I stedet for raskt ringe brannvesenet, hentet hun brannslokningsapparat på kontoret. Videre sier hun at det var kaos. Selv fikk hun røykskader under brannen.

Hadde hatt branner før

I forklaringa har hun opplyst at det ikke var egen risikovurdering for tankrommet, og at det ikke var krav om at ansatte skulle ha flammehemmende arbeidsklær. Skibnes Ramberg forteller at det har vært flere branner på området, men at disse har vært i biler. En av dem var i en kundebil.

- Vi hadde veldig godt samarbeid med brannvesenet, sa Skibnes Ramberg og opplyste at de hadde brukt Gauldal brann og redning som rådgivere.

Hun viste også til et uanmeldt tilsyn i slutten av april der Arbeidstilsynet, vegvesenet og Skatteetaten kom på besøk, og at det ikke var anmerkninger.

Belinda Skibnes Ramberg begynte å arbeide i foreldrenes bilopphuggeri på Øysand i 1994, og i 2003 tok hun over som daglig leder. Faren døde i 2000. Tidligere har hun hatt verv i bransjeorganisasjoner.