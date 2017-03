Har ikke møtt redningsmann

Svein Børge Hustøft (25) fra Soknedal hadde startet i jobben ved bilopphuggeriet på Øysand bare noen dager før den eksplosjonsartede brannen 26. mai 2015.

Brannen

Han var en av dem som løp inn i tankhallen da daglig leder Belinda Skibnes Ramberg ropte ut at lekkasjen måtte stoppes. Plutselig eksploderte bensinen, og Hustøft fikk store brannskader. Livet ble totalt forandret. Senere har Hustøft ønsket å takke den som slukket flammene i klærne og kroppen hans. Etterlysning gjennom media har ikke ført fram.

- Ingen har meldt fra. Jeg husker at det var en med brannslokningsapparat. Det kan ikke ha vært noen av dem som bodde i nærheten, som kan ha rukket å komme til med et brannslokningsapparat, sier Hustøft.

Hustøft sier videre til Trønderbladet at han husker det som skjedde den dagen det var storbrann. Senere ble han på grunn av de store brannskadene, lagt i koma. PÅ sykehuset fikk han nyresvikt og blodforgiftning, og han har fått lammelser. Han lå ett år og tre dager på Haukeland sykehus, og ble far mens han lå på sykehuset.

I retten

Under rettssaken som startet i Sør-Trøndelag tingrett i dag mandag, fortalte Hustøft om det han husket. Han ble også spurt om hvilken opplæring han fikk da han ble ansatt, og hvilke arbeidsoppgaver han fikk. Tidligere jobbet han som bilmekaniker, og han sa at han visste at bensin var farlig.

Blant oppgavene var å tappe olje, bensin og diesel fra kjøretøy som var levert inn. Aktor Aage Sliper Midling spurte om Hustøft hadde inntrykk av at det hastet med å få stoppet bensinlekkasjen som oppsto 26. mai 2015, og til det sa Hustøft ja. Han sa også at han hørte et dunk.

- Hvordan går det med deg, spurte aktor.

Hustøft sukket, og fortalte at det har vært ei tøff tid med mye smerter.

To bistandsadvokater er oppnevnt for skadde, pårørende og etterlatte, og disse vil fremme krav om erstatning.

Rettssaken fortsetter på tirsdag.