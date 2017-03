Utforkjøring på fylkesveg 708

En bil havnet søndag utfor veien på fylkesveg 708 ikke langt unna Hove camping i Skaun. Bilen ble stående inntil bergveggen. Den kvinnelige sjåføren varslet politiet klokka 22.34.

- Vi fikk melding om at hun hadde kjørt av veien. I og med at det ikke var personskade, rykket ikke politiet ut. Hun har forklart at hun kjørte litt for fort, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.