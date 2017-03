Signerte matmanifest

Under kommunestyremøtet signerte ordfører Gunnar Krogstad og prosjektleder Kristine Rise som for øvrig er fra Brekkåsen, matmanifestet.

Melhus er en av få kommuner i Sør-Trøndelag som så langt, har signert. De øvrige kommunene i fylket er Oppdal, Trondheim, Åfjord og Rissa. Bak Trøndersk matmanifest står Oi! Trøndersk Mat og Drikke, og aksjeselskapets mål er å videreutvikle Trøndelag som landets mest spennende matregion. Matmanifestet er for øvrig det første i sitt slag i verden, og er også signert av blant annet bedrifter og barnehager.

Framsnakk

– Jeg er utrolig glad for at Melhus blir med på dette framsnakket av mat og drikke, sier Rise til Trønderbladet.

Kommunestyret fikk en orientering om hva Oi! Trøndersk Mat og Drikke står for, og Rise viste til at Trøndelag har mye å by på når det gjelder matproduksjon. Eksempler her er melkeproduksjon, sjømat med blant annet laks og sild samt at Trøndelag er ledende produksjonsmiljø for storfe og svin.

Bondens Marked omsatte for 23 millioner kroner i 2015, og Trøndelag har et sterkt miljø for håndverksøl. Det er mange småprodusenter, og Rise trakk fram Ole Johan Granøien på Lysklæt gård i Melhus som et eksempel på foregangsperson.

– Mat er noe vi alle har felles, sa Rise.

Klar til Bondens marked Ole Johan Granøien på Lysklæt gård er en av dem som tilbyr kortreist mat på lørdag.

Landbrukskommune

Melhus er en stor landbrukskommune, påpekte Rise.

Nesten utsolgt lenge før stengetid –Dette ble så bra! stråler en svært fornøyd Cathrine Jakobsen.

– Melhus er midt i matfatet, sa opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp) i debatten.

Punkter

Matmanifestet inneholder åtte punkter, og punktene handler blant annet om at underskriverne skal ønske å fremme trønderske råvarer og matprodukter, bidra til å fortelle historien rundt råvarene og tilberedningen, ønske å fremme god mat og matkultur hos barn og unge og at trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert.

– Det er viktig at matmanifestet ikke bare blir noe vi henger på veggen, sa ordfører Krogstad etter signeringa.

Melhus kommune er blant kommuner som har innkjøpsavtale, og den innebærer ikke alltid at lokale råvarer skal foretrekkes.

– Nå har kommunen en ny mulighet til å se på innkjøpsavtaler. Rissa er en foregangskommune, sier Rise til Trønderbladet.