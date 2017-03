Feiret tre bursdager ute

Tre familier samlet seg søndag til felles bursdagsfeiringer, og feiringene ble lagt til Sagberget ved Ånøya. Der var det strålende sol, nysnø og fisk i vente under isen.

Heldig med været

Tre bursdager skulle feires, forteller familiene Gravdal, Wiik og Stavseth.

- Det er en fantastisk fin dag vi har valgt, sier Liv Gravdal.

Familien Gravdal bor i Børsa, mens familien Stavseth og familien Wiik er bosatt i Melhus.

Isfiske

Sola skinte, og det glitret i nysnøen. Ungene lekte seg i snøen, og prøvde seg på isfiske.

- Jeg er ikke sikker på om vi er på rett plass, sier Liv og ektemannen Inge legger til at det ikke ble den store fiskelykken. Derimot hadde Inge hørt forlydende om at en annen skal ha fått hele 60 fisker under isfiske på Laugen.

Inne ved land var det bålkaffe og fortæring av blant annet bursdagskake.

Ikke akkurat vårstemning Men folk er aktive utendørs selv for at det snør.

Mange har vært ute på søndag for å nyte vårsola. Selv om det har kommet snø, titter vårblomstene fram i lavereliggende strøk og Torkil Wold har sendt oss bilde av hestehov i Melhus sentrum.