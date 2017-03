Konkurrerer i dans

Lørdag er det dansekonkurranse i Skaunhallen i Buvika, og blant dem som konkurrerer, er Simen Mekiassen Jensen (16) fra Melhus og Sofie Rofstad Aalberg (16) fra Trondheim.

To konkurranser

Det unge paret deltar i Vårmesterskapet som er en regional konkurranse for Møre og Trøndelag. Den andre konkurransen er Swingdance Open, og har deltakere fra hele landet. Gofot'n danseklubb og Norges danseforbund er arrangører.

Forventningene til å gjøre suksess i det regionale mesterskapet er til stede hos paret ettersom de gikk til topps sist de var i en konkurranse.

Ble par i fjor

Simen og Sofie begynte å danse sammen i november i fjor. Da hadde de allerede flere års danseerfaring bak seg. Simen har danset i litt over to år, mens Sofie har danset i seks år.

Ettersom dansemiljøet for standard og klassisk dans i Melhus er lite, trener Simen som bor på Løvset, i Move Danseklubb i Trondheim.

- Det er ingen klubb i Melhus, forteller Simen.

Inne i Skaunhallen kommer det ene paret etter det andre inn på parketten. Simen og Sofie er tidlig ute, og Sofie forteller at de skal danse 10 forskjellige danser i konkurransen. Hun har cha cha som sin favorittdans, mens Simen setter jive øverst på lista.

- Det er gøy å jobbe i par, sier Sofie.

De er vant til å få spørsmålet om de er kjærester, og svarer nei på spørsmålet.

- Det er en fordel ikke å være kjærester. Om en blir irritert på den andre for noe med dansen, er det lettere om en er kompis enn kjæreste. Det er viktig at vi fungerer sammen når vi danser, sier Sofie.

Antrekket

Fargerike kjoler hører med, og Sofie forteller at dansekjoler ofte kjøpes på nett.

- Det er veldig strenge regler for hvordan kjolen kan se ut, og kjoler velges nøye ut etter hva som er lov, sier Sofie.

De ivrer for at dansemiljøet skal vokse, og Sofie sier at det er plass til flere i klubben.

- De yngste er seks år, og så kan en danse til en blir 100. Om det er jenter som ikke har partner, har vi danser der det ikke trengs partner, sier Sofie.