Brann i hjullaster

Lørdag morgen oppsto det brann i en hjullaster som var i rundkjøringa på E6 på Klett. E6 ble stengt, melder politiet.

Operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag polidistrikt sier at meldinga kom klokka 05.30, og at E6 ble stengt. Etter en time ble ett kjørefelt åpnet, og så ble E6 helt åpnet to timer etterpå.

Bilbrann på Støren Føreren har kommet seg ut av kjøretøyet. E6 ble stengt.

Hjullasteren var i fart da brannen oppsto.

- Det var både flammer og røyk. Føreren var alene i hjullasteren. Siden fører ikke hadde fått i seg røyk, ble det ikke sendt ambulanse. Brannmannskaper slukket brannen, sier Bergstrøm.

Hva som er brannårsaken, er ukjent ifølge politiet. Operasjonslederen opplyser at hjullasteren blir undersøkt.