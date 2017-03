Melhusbedrifter blant de beste arbeidsplassene

Norgeshus som har hovedkontor på Melhus, kom på femteplass i ei nasjonal kåring av Norges beste arbeidsplasser. Vinneren ble Eiendomsmegler1 Midt-Norge, som ble kåret til vinner for andre år på rad.

Eiendomsmegler1

Ifølge ei pressemelding fra Norgeshus og Eiendomsmegler1, gjennomføres konkurransen årlig av Great Place to Work Norge.

Administrerende direktør Kjetil Reinsberg i Eiendomsmegler1 Midt-Norge forteller i ei pressemelding at meglerforetaket har jobbet knallhardt for å gjøre foretaket enda mer attraktivt, mer produktivt og enda mer konkurransedyktig.

- Great Place to Work er et verktøy som hjelper oss å utvikle gode arbeidsmiljø. Arbeidsglede kombinert med Great Place to Work er viktig, både fordi glede i seg selv har en verdi, men også fordi det er en klar sammenheng mellom resultater, måloppnåelse og opplevd arbeidsglede, uttaler Linda Midtlyng ved Melhus-kontoret.

Norgeshus

- Det er strålende at Norgeshuskjedens 1200 medarbeidere synes Norgeshus er et fantastisk sted å jobbe, sier administrerende direktør i Norgeshus Dag Runar Båtvik.

Kåringa skjedde ifølge pressemeldinga, på bakgrunn av tilbakemeldinger fra de ansatte.

- I 2013 ble bedriften rangert innenfor topp 10 i kåringen av Norges beste arbeidsplasser, og var da den første aktøren fra byggebransjen som nådde så langt i kåringen. Også i fjor gjorde Norgeshus det skarpt i konkurransen, men kom da akkurat utenfor topp 5 blant bedrifter med mer enn 500 ansatte. Årets konkurranse er den tredje hvor bedriften deltar med hele kjeden, som totalt består av 106 bedrifter og over 1200 ansatte, heter det i pressemeldinga.

Norgeshus ble etablert i 1988 av Dagfinn Båtvik, og hadde i fjor sitt beste økonomiske resultat.