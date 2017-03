Politiet melder at det har vært innbrudd hos Nettbuss Melhus.

Nettbuss Melhus har lokaler i Melhus sentrum, og tyver har brutt opp ytterdøra og døra inn til et kontor. Da Trønderbladet var innom Nettbuss fredag morgen, strømmet det på med sjåfører etter morgenskiftet. Politiet var blitt bedt om å komme fra ni og utover, og var ikke kommet da Trønderbladet var der.

Innbruddet ble oppdaget fredag morgen av teamleder Siw Singstad i Nettbuss Melhus, og hun meldte fra til politiet. Operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt sier at politiet fikk inn melding om innbrudd.

- Vi har ikke de store verdiene her, og nå må tyver snart lære seg det. Heldigvis har de ikke tatt datamaskiner, sier teamleder Singstad.

Siden de aller fleste betaler på bussen med enten månedskort, kort som fylles på via internett eller med mobilapp, får sjåførene inn svært lite kontanter.

- Det er irritabelt og leit med innbrudd. Her er det ikke penger å hente. Kontanter har vi i egne banksikre bokser, sier avdelingsleder Øyvind Rye.

Ikke første gang

For noen år siden var det også innbrudd hos Nettbuss Melhus. En sjåfør forteller at tyvene da hadde stablet paller slik at de kom seg inn gjennom et vindu i andre etasje.

- Tyvene brøt seg opp betalingsmaskina, men den var nesten tom fordi den nylig var tømt, forteller sjåføren.

En entreprenørbedrift på Sandmoen har oså hatt innbrudd, og der er det stjålet en datamaskin og en bil. Bilen er ifølge politiet, gjenfunnet på Kattem. Patrulje har gjennomført åstedsundersøkelse.