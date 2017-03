Raserte verksted og ble skallet ned

En mann i 20-årene fra Midtre Gauldal er dømt til samfunnsstraff i 30 timer etter en voldsepisode på Støren i september i fjor.

Ifølge tiltalen skal mannen ha blitt sint da en mann raserte verkstedet og nektet å rydde opp. Så skallet han til mannen ifølge dommen, og mannen fikk skader i ansiktet.

Påtalemyndigheten mente at tiltalte burde få ubetinget fengsel i 45 dager. Sør-Trøndelag tingrett mente det måtte tas hensyn til at siktede var sint og provosert fordi verkstedet var rasert. Ifølge retten var volden ikke uprovosert, og mente at siktede var sint fordi verkstedet var rasert og provosert fordi den andre ikke ville rydde opp.

Men samtidig mener tingretten at siktedes reaksjon gikk langt utenfor rammene for straffri retorsjon (gjengjeldelse), og at volden hadde stort skadepotensiale. Retten mente altså at det å ta igjen ved å skalle den andre, måtte straffes og ville i utgangspunktet ha fengselsstraff.

Siden tiltalte tilsto og valgte tilståelsessak i retten, reduserte tingretten straffen. Reduksjonen skulle ha gitt 30 dager i fengsel, ifølge tingretten. Tingretten reduserte straffen ytterligere med den begrunnelsen at det var en hendelse i forkant av volden og av hensyn til tiltaltes livssituasjon. Mannen som skallet ned den andre, godtok dommen.