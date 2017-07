Ja til Capro

Bedriften Capro på Gimse har fått klarsignal fra Melhus kommunestyre, til å gå videre med planene om større lokaler for bedriften. I tillegg ønsker bedriften å inkludere 14 leiligheter i byggeprosjektet, og dette oppfyller kravet fra Fylkesmannen om fortetting.

I kommunestyremøtet sa Anna Lina Mørreaunet Holm (KrF) at hun håper på universell utforming, og at bygget blir pent. Holm pekte blant annet på at søppelpunkter bør være utformet slik at rullestolbrukere kan benytte dem. Før hun holdt innlegg, spurte hun om hun kunne være inhabil siden ektemannen jobber som salgssjef hos Norgeshus som har levert planforslaget, og ble erklært habil.