Fryser du i bilen?

Hvis du ikke får opp varmen i bilen, kan det skyldes dårlig vedlikehold av kjølesystemet, melder nyhetsbyrået Newswire.

– Kjølesystemet består blant annet av en miniradiator, registeret, som varmer opp uteluften før den blåses videre inn i bilen. Hvis de små kanalene i registeret er tette, fungerer ikke varmeapparatet som det skal.

Dette sier Terje Tjelland i Relekta, som leverer reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til verksteder og industribedrifter.

Tetter systemet

Partikler og avleiringer fra et dårlig vedlikeholdt kjølesystem, tetter først de små kanalene i registeret, og deretter selve radiatoren. Dette merker man ved at varmen fra varmeapparatet sakte blir dårligere og dårligere. På eldre biler kan også gummirester fra morkne gummislanger feste seg i registeret. Da blir det raskt kaldt.

– Med regelmessig vedlikehold av kjølesystemet kan problemet unngås. Minst annet hvert år bør kjølesystemet tappes, skylles og renses, og kjølevæsken byttes. Vi anbefaler at folk får gjort dette på et verksted. Flere verksteder har egne maskiner som enkelt gjør rense- og skiftejobben. Du kan også gjøre det selv, men det krever en viss fagkunnskap, sier Tjelland.

Ikke bare er det ubehagelig å kjøre rundt i en iskald bil midtvinters, det kan også være farlig. Hvis fukten i bilen ikke tørkes opp, kan det lettere dugge på vinduene og gjøre sikten dårligere.

Vanlig problem

Trøbbel med kjøleanlegget er en vanlig grunn til at folk kommer for å få service på bilen, sier teknisk leder Trond Skogheim i PS Servicesenter AS

– Når kjøleanlegget svikter, gir det ofte utslag på to ulike måter. Som regel får bileieren problemer med å få skikkelig varme i kupeen, men i noen tilfeller kan det også føre til at temperaturen på motoren blir for høy, sier han.

I begge tilfeller er det en grundig rens av kjølesystemet som må til.

– Vi bruker en maskin som kalles kjølevæskeskifter. Maskinen kobles inn som en forlengelse av kjølesystemet. Man renser først hele systemet, og deretter skylles alt det gamle ut og ny kjølevæske blir fylt på, sier han.

Den gamle måten med å tappe av all væsken og bare fylle på ny, duger ikke lenger.

­­– Den er ineffektiv og sølete, og det kan fort dannes luftlommer som hindrer fri flyt og sirkulasjon.

– Selv i tilfeller hvor varmeapparatet i en bil har sluttet å virke helt, kan man få løsnet opp i avleiringer som stenger sirkulasjonen i registeret. Og da virker varmeapparatet igjen, sier Skogheim.

I en bil med et rent kjøleanlegg, og hvor varmeapparatet fungerer godt, skal temperaturen i bilen raskt stige når motoren begynner å jobbe.

– I en bil med et fungerende varmeapparat kan varmen som kommer ut i fra viften komme opp i rundt 70 grader. Det vil si at du nesten brenner deg om du legger hånden rett foran luftdysene, sier Terje Tjelland i Relekta.