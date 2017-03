Er du fornøyd med busstilbudet?

- Vi ønsker innspill om kollektivtilbudet, og da særlig innspill om kollektivtilbudet utenom Melhus sentrum, sier Einar Gimse Syrstad, leder for brukerutvalget for kollektivtrafikk i Melhus.

Brukerutvalget er i hovedsak sammensatt av politikere, og er blitt opprettet for å ha et bindeledd mellom kollektivbrukere og AtB. AtB er fylkeskommunalt opprettet selskap som administrerer rutegående buss- og båttrafikk i Sør-Trøndelag.

Møter AtB

21. mars skal brukerutvalget ha møte med AtB for å legge fram ønsker om bedring i busstilbudet. Gimse Syrstad forteller at utvalget har fått innspill om forbedring i busstilbudet fra Varmbu, ønske om ekspressbusser på rute 38 og 340 til Trondheim, at det skal gå buss over til Heimdal, buss på ettermiddag og kveld til Hølonda og bedre kommunikasjon mellom buss og tog når det gjelder ruta 501 fra Løvset. Når det gjelder sistnevnte avgang, sier Gimse Syrstad at den er med i anbudet for regionbussene, og det mener han er uheldig.

- AtB er veldig lydhør overfor oss, men det er veldig begrenset hva de kan gjøre. Brukerutvalget fikk til flere avganger i rushtida slik at færre skal stå i bussen. Det er kanskje litt tyngre å få med NSB, sier Gimse Syrstad.

Superbuss

Fra 2019 skal AtB sette inn superbusser i Trondheim, og har varslet at det kan innebære at folk som kommer med regionbusser fra sørsida av Trondheim, må bytte til superbuss på Tiller.

- Det siste vi har hørt, er at folk ikke må bytte på Tiller og at det vil være mulig å ta bussen helt inn til Trondheim sentrum. Men det vil gå fortere å komme seg inn til byen om en bytter til superbussen, sier Gimse Syrstad.

Gimse Syrstad ber om at den som har innspill til brukerutvalget, kan ta kontakt med ham eller andre i utvalget.