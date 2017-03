Dødsbrannen på Øysand i retten neste uke

Mandag starter rettssaken etter dødsbrannen hos Trondheim Bil-Demontering på Øysand. Den eksplosjonsartede brannen 26. mai 2015 førte til at Leif Inge Høvik døde av skadene han pådro seg, mens to ble hardt skadd. De to sistnevnte fikk alvorlige brannskader.

Rettssaken skulle ha gått tidligere i mars, og ble utsatt. Førstekonsulent John Hasselberg i Sør-Trøndelag tingrett opplyser til Trønderbladet at det er satt av fire dager til saken, og at det er varslet 15–20 vitner samt en sakkyndig.

Trondheim Bil-Demontering fikk et forelegg på en million kroner for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven og arbeidsmiljøloven, og dette har eier og daglig leder nektet å godta. Daglig leder Belinda Skibnes Ramberg er tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven, og er blitt varslet om at påtalemyndigheten kan komme til å fremme påstand om erstatning til etterlatte og fornærmede.

Ifølge tiltalen skal daglig leder blant annet ha unnlatt å utarbeide en risikoanalyse som kartla og vurderte arbeidstakernes sikkerhet ved en eventuell lekkasje og brann i tankhallen. Påtalemyndigheten mener at daglig leder ikke hadde utstyrt de ansatte med egnede arbeidsklær eller gitt egnet opplæring.

26. mai skal det ifølge tiltalen, ha oppstått en større lekkasje av bensin i tankrommet. Ansatte skal ifølge tiltalen, ha forsøkt å stanse brannen og skal ha kjørt elektrisk truck inn i tankrommet. Bensindampen skal ifølge tiltalen, ha detonert mens de ansatte var i hallen.