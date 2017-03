– En gledens dag for Hovin

Telekommunikasjon

Melhus kommunestyre er positiv til å bruke kommunale kroner på å få til mobildekning i Tømmesdalen på Hovin. Bidraget kan bli på en halv million kroner ifølge anslaget fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Ingen å ringe

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Tømmesdalen mangler mobildekning. I området er det fylkesvei og et stort idrettsanlegg, og manglende mobildekning fører til at det ikke er mulig å ringe etter hjelp om uhellet er ute. Dette har skapt utrygghet hos brukere av blant annet idrettsanlegget. Dessuten er beboere i området oppgitt over at de verken har kunne ringe med mobiltelefon eller komme seg på internett.

Teleoperatører har så langt ikke ville sette opp master, men nå går offentlige myndigheter inn med bidrag for å få fortgang i masteutbygging. Melhus har nå fått bli med på mobilutbygging etter Haga-modellen der det offentlige bidrar. Fem sørtrønderske kommuner er plukket ut av Sør-Trøndelag fylkeskommune, og fylkeskommunen ønsker utbygging i år.

Glad politiker

– Dette er en gledens dag. Jeg tror dette kan bli en meget, meget god sak for mange. Dette er en av sakene som gjør det interessant å være lokalpolitiker, og det er etter innspill fra innbyggere at jeg har vært engasjert i saken, sa Svein Hovin (Ap) i kommunestyremøtet sist tirsdag.

Kommunestyret bevilget i fjor penger til kommunal medfinansiering for bredbånd- og mobilsatsing, og det er fra denne potten at egenandelen når det gjelder mobildekning i Tømmesdalen, skal dekkes.

Fortsatt gjenstår det soner med helt eller delvis manglende mobildekning rundt om i Melhus.