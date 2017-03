Gjenvalgt som Ap-leder

Årsmøtet i Melhus Arbeiderparti gjenvalgte Einar Gimse Syrstad som leder, og han får med seg flere Ap-veteraner i styret. Blant disse er sekretær Gunn Inger Løvseth, kasserer Helge Bjørn Bæverfjord, kvinnekontakt Berit Wold Fjelle og styremedlem Heidi Simensen.

Styret ellers består av nestleder Anna Schei Lorentzen (nyvalgt), fagpolitisk representant Eva Jenssen og AUF-representant Sofie Kvernberg (nyvalgt). Ordfører Gunnar Krogstad er valgt til første varamedlem, mens andre vararepresentant er Bente Estenstad som i likhet med Berit Wold Fjelle og Gunnar Krogstad, sitter i kommunestyret. Tredje varamedlem er Petter Nordhaug (nyvalgt). Flere av styremedlemmene har også tidligere sittet i styret for Melhus Ap.

Saker

Einar Gimse Syrstad sitter også i kommunestyret, og er gruppeleder for flertallsgruppa. Han forteller at årsmøtet behandlet flere saker, og deriblant at rådgivere på ungdomsskoler burde være bedre kjent med linjer på videregående skole og ønske om flere praksisfag på ungdomsskolen. Dessuten er Arbeiderpartiet negativ til fraværsgrensa den blåblå regjeringa har innført.

– Vi er også opptatt av veibygging og en samlet og helhetlig jernbanepolitikk, sier Gimse Syrstad.

Andre saker årsmøtet var opptatt av, var blant annet Fritt Vest Sahara og krav til tiltaksarrangør for NAV-tiltak. Melhus

Medlemsvekst

Arbeiderparti hadde 382 betalende medlemmer pr. 31. desember. Melhus AUF har opplevd kraftig medlemsvekst, og økte fra 88 til 145 betalende medlemmer ved årsskiftet. Konklusjonen til stryet ifølge årsmeldinga, er at det er en stor fordel for partiet å ha ordføreren.

I årsmeldinga nevnes det at kontorstedet til det nye Trøndelag Arbeiderparti skal ha kontorsted både i Trondheim og på Steinkjer.