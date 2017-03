Ap utsetter valg av fellesstyre

I ei pressemelding varsler Sør-Trøndelag Arbeiderparti at valg av fellesstyre i Trøndelag Arbeiderparti utsettes til neste år.

I helga skulle det være felles årsmøte for Sør-Trøndelag Arbeiderparti og Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Et utvalg har framforhandlet nye vedtekter, og det har vært en felles valgkomite. Som omtalt i media, har Rune Olsø varslet at han ikke stiller til valg som felles Arbeiderparti-leder.

6. mars vedtok Sør-Trøndelag Arbeiderparti å utsette valg av fellesstyre, og skriver i pressemeldinga at det er klart at møtet ikke vil kunne samle seg om en felles innstilling til årsmøtet ettersom det foreligger avvikende forslag.