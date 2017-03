Vedtok byggeforbud i Melhus sentrum

Melhus kommunestyre vedtok tirsdag kveld med 21 mot 15 stemmer at Melhus sentrum får byggeforbud i to år eller inntil den nye sentrumsplanen foreligger. De som stemte for var Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Opposisjonen som besto av Senterpartiet, Melhuslista, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti, mente at et byggeforbud vil gi Melhus dårlig omdømme og vil være lite foroverlent.

- Jeg mener at Melhus kommune er foroverlent selv med et byggeforbud. Et byggeforbud er ikke så drastisk som opposisjonen mener. Dette er storm i et vannglass, sa varaordfører Stine Estenstad (H).

I starten av debatten rundt byggeforbudet diskuterte kommunestyret hvem som var inhabile. Fem ble erklært inhabile, og deltok ikke i behandlinga av saken.

Saken oppdateres!