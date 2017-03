Storm i vente

Fra tirsdag kveld og fram til torsdag formiddag kan det bli sterk vind også i innlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om at det er fare for sørvest og vestlig storm i Trøndelag, og varseltrekanten med fare for sterk vind gjelder også Midtre Gauldal og Melhus.

Det er fra natt til onsdag at vinden kan bli merkbar i indre strøk, og det er ventet vind opp i kuling. Da blir det også en del nedbør. Mest vind blir det ute ved kysten.

Temperaturen svinger voldsomt 9,7 grader på Kotsøy, og så har det også vært 20 minusgrader i Soknedal i vinter.

I dag tirsdag er det mildt, og klokka 11 ble det målt 8,1 grader i Soknedal, mens det var 9,1 grader på Kotsøy.