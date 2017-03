Ny vurdering av byggeforbudet

Under tirsdagens kommunestyremøte kommer saken om byggeforbud i Melhus sentrum opp igjen. Forrige gang ble saken utsatt fordi habiliteten til kommunestyrerepresentanter skulle undersøkes.

Habilitet

Sist var det habiliteten til Jens Otto Havdal (Ap) som ble det store spørsmålet, og Havdal satte seg på tilhørerbenken mens kommunestyret drøftet hans habilitet. Havdal eier flere eiendommer i Melhus sentrum. Da Melhus formannskap behandlet saken om byggeforbud i to år, ble Jorid Jagtøyen (Sp) erklært inhabil fordi hun har gårdsbruk i nordenden av Melhus sentrum. Etterpå vedtok formannskapet at området der hun har gårdsbruk, ikke skal omfattes av byggeforbudet og Jagtøyen ble ikke erklært inhabil da saken kom opp i kommunestyret.

Utsetter byggeforbudet i Melhus Kommunestyret vil ha utredet om noen kan være inhabile fordi de har eiendommer i Melhus.

– Rådmannen har gitt ei faglig vurdering og så får vi se hva det politiske organet kommer fram til når det gjelder inhabilitet. Jeg mener det er ganske opplagt at de som har leilighet, ikke er inhabil. Det blir kalt inn vararepresentanter med tanke på mulig inhabilitet. Kommunestyret avgjør hvem som er inhabile, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Krogstad mener at saken ikke handler om inhabilitet.

– Den handler om Melhus skal få en god tettstedsutvikling, sier Krogstad.

11 utbyggere vil utforme framtidas Melhus sentrum Melhus kommune ba utbyggere melde seg under arbeidet med sentrumsplanen, og henvendelsene strømmet på.

Forbudet

Rådmannens innstilling går ut på at Melhus sentrum skal få et byggeforbud i inntil to år eller fram til det foreligger en vedtatt områdeplan for Melhus sentrum. Unntaket skal ifølge rådmannens innstilling, være bygg som har fått dispensasjon og rammetillatelse før vedtak om midlertidig forbud. Varaordfører Stine Estenstad har tidligere opplyst til Trønderbladet at 11 utbyggere har meldt fra at de vurderer tiltak i Melhus sentrum, og blant disse er Melhustorget, Coop, Melhustunet og Melhusbanken.

Opposisjonen er kritisk til byggeforbudet.