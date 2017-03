Ivar Gafseth avsluttet orgelinnsamlinga

- Jeg tenkte at nå måtte Erik Tofte få slippe å samle inn mer penger etter å ha holdt på i 8 1/2 år, sier Ivar Gafseth.

Ringte innsamlingslederen

Den populære artisten fra Øysand som blant annet er kjent fra The Julekalender, satt og leste i Trønderbladet om at nyorgelet var i ferd med å bli montert i Melhus kirke og at innsamlingsleder Erik Tofte manglet siste rest av menighetens egenandel. Melhus menighet har varslet at den stiller med 1,3 millioner kroner i egenandel til det nye orgelet i Melhus kirke.

- Jeg var i Horg kirke og hørte orgelet der, og så artikkelen i Trønderbladet. Det endte med at jeg ringte Erik Tofte og spurte om hvor mye som manglet på egenandelen. Pengene betalte jeg inn på mandag, sier Gafseth.

Nye toner i kirka med orgelet på plass Sveitsiske orgelbyggere er høyt og lavt for å montere nyorgelet.

Beløpet som manglet var på 64.848,15 kroner, og dette beløpet har Gafseth nå gitt.

- Da er de ferdig helt på øret. Dette gjorde jeg for bygda mi, og er humankapital, sier Gafseth.

Gafseth forteller at han vurderte for noen år siden å gi et større beløp til nyorgelet i Melhus kirke, men at han syntes det var for mye krangel.

- Jeg var nøytral, og jeg visste ikke hvilken side som hadde rett. Jeg måtte ha harde fakta, sier Gafseth.

- Forresten – jeg stjal pipene Bjarne Brøndbo fylte Melhus kirke under innsamlingskonserten for nytt orgel.

Har sett nyorgelet

Gafseth har vært innom Melhus kirke for å se på monteringa av det nye orgelet, og han er svært imponert. Han tror at folk ikke er klar over hvor stort det er. Når orgelet er ferdig, tror han det vil bli god plass foran det til at et kor kan stå der.

Gammelorgelet har for øvrig betydd mye for ham. På 1970-tallet tok Gafseth mellomfag i musikk, og hadde orgel som hovedinstrument. Orgel er dronningen blant musikkinstrumenter, forteller Gafseth.

- Jeg har øvd mye i Melhus kirke og har hatt plateinnspillinger. Organister og kirkekontoret lånte ut nøkkel til meg slik at jeg kunne spille på orgelet i kirka. Jeg brukte det gamle orgelet mye, men det er ikke vemodig at det ble byttet ut fordi det begynte å bli slitent allerede på 1970-tallet. Det brant jo også, sier Gafseth.

Nyorgelet inn i Melhus kirke Delene til nyorgelet i Melhus kirke ble mandag båret inn i kirka.

Gafseth håper å få spille på det nye orgelet, og han sier beskjedent at hvis de anser ham for god nok, kunne han tenke seg å framføre egne verker.

Gjensyn med The Julekalender Gjertrud og Olaf Sand lader opp med å gå rundt treet

Musikeren fra Øysand ble for øvrig pensjonist fra Trøndelag teater 7. februar, men skal i sving som frilans skuespiller senere i år. Gafseth er musikalsk ansvarlig for "Cohen ganger ti" som settes opp igjen fra mai på Theatercafeen.

–Det luktet vanilje i hele København Difference har fått noen grå hår siden de begynte å spille sammen, og enda flere felles minner etter 50 år på scenen. Snart feirer de dobbeltjubileum.

Dessuten var han nylig med på å feire 50-årsjubileet til Difference og 25-årsjubileet til Travellin' Strawberries. Fredag drar han sammen med Tore Johansen og ei stor gruppe til England, og der skal han sammen med medmusikerne opptre i Blackpool og Liverpool. Ett av høydepunktene vil bli opptredenen i The Cavern der forbildet The Beatles opptrådte.