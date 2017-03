Hver tiende uten bussbelte

I forrige uke hadde Statens vegvesen beltekontroller i Midt-Norge. 1111 ble kontrollert i Sør-Trøndelag, og noen av dem i Melhus.

Statens vegvesen skriver i ei pressemelding at 106 fikk gebyr for ikke å ha hatt på seg beltet.

I Nord-Trøndelag ble 217 kontrollert, og av disse fikk 4 gebyr. Møringene var enda flinkere, og der fikk bare en gebyr. I Møre og Romsdal var bare 17 kontrollert.

Anette Henden i Statens vegvesen uttaler i pressemeldinga at det er nedslående at 111 fikk gebyr når en undersøkelse Opinion gjorde i fjor høst, viste at nesten alle spurte visste at det er påbudt å bruke belte i buss når det er montert. Totalt i hele landet var det 237 som fikk beltegebyr.