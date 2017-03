Capro vil bygge ut

Bedriften Capro på Gimse har siden 2012 ønsket å bygge ut for å skaffe mer plass. I starten ønsket bedriften som produserer transportkasser, å utvide med et tilbygg og med 4–5 leiligheter.

Etter hvert la bedriften fram planer om en ekstra etasje og 12–14 leiligheter. Tirsdag kommer utbyggingsplanene opp i Melhus kommunestyre, og rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar detaljplanen som Capro har lagt fram.

Nye ledere for Capro Samtidig ønsker eierne å utvikle bedriften og størenavdelinga.

Økninga i antall leiligheter er i tråd med fylkesmannens ønske. I 2014 kom fylkesmannen med krav om at det måtte bygges minst 14 leiligheter av hensyn til den nasjonale jordvernpolitikken og den samlede areal- og transportplanlegginga. Dessuten varslet fylkesmannen at det må tas inn bestemmelser som sikrer at alle leilighetene har tilgang til stille side og at balkonger mot nord og øst støyskjermes.

Gimsbrekka velforening bad samme år om at det blant annet sees på om krysset Hollumsvegen/Eindrides veg kan bli oppgradert. Velforeninga reiste også spørsmålet om det er nok kapasitet ved Brekkåsen skole om det blir leiligheter i Capro-bygget. Naboer har meldt fra at de er bekymret for høyde på bygget, og viser til at et bygg på tre etasjer på maksimal mønehøyde på 12,5 meter vil skille seg ut i området og kan skjerme for sol og utsikt.

Rådmannen skriver i saksframlegget at Brekkåsen/Gimse er et område der en må påregne fortetting både i bredden og høyden.