Bilister kjører i feil retning på Løvsetvegen

Nedre del av Løvsetvegen er enveiskjørt, og det er tydelig skiltet med innkjøring forbudt-skilt i den ene enden av den enveiskjørte strekninga.

Likevel velger bilister å kjøre i feil retning. Bare i løpet av noen minutter observerte Trønderbladet tre bilister som overså innkjøring forbudt-skiltet. I tillegg snudde flere bilister da de oppdaget skiltet. Bilister som skal kjøre Løvsetvegen i riktig retning, blir stående og vente i krysset mot miljøgata i påvente av at bilistene som kjører i gal retning, har kommet seg ut i miljøgata.

Byggearbeid

Årsaken til at nedre del av Løvsetvegen er enveiskjørt for tida, er fordi utbyggerne av Energiparken får bruke det ene kjørefeltet i forbindelse med byggeprosjektet. Utbyggerne Rett Hjem bolig har opplyst til Trønderbladet at utbyggerne i bytte legger en vann- og avløpsledning for Melhus kommune.

Sikkerheten

- Vi har ikke fått melding om at omkjøringa ikke blir respektert. Jeg må minne folk på at det er en grunn til at det er skiltet slik. Her går det skoleelever og anleggsarbeidere, sier lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor.

Bøtesatsen om en blir tatt for å ha kjørt mot skiltet innkjøring forbudt, er 4200 kroner.

