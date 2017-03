Fire uker til i varetekt for drapssiktet 26-åring fra Melhus

Frostating lagmannsrett har i en enstemmig kjennelse kommet til at den drapssiktede 26-åringen fra Melhus skal sitte fire uker til i varetekt. 26-åringen er siktet for å ha drept 38 år gamle Råger Holte som bodde i en leid bolig på Ler.

Nytt fengslingsmøte for drapssiktet melhusbygg 26-åringen nekter for å ha drept 38 år gamle Råger Holte.

Fredag bestemte sorenskriver Knut Almaas at 26-åringen skulle sitte to uker til i varetekt, og både politiet og 26-åringen anket på stedet. Politiet hadde begjært fire uker til med brev- og besøksforbud, mens 26-åringen ikke erkjenner straffeskyld og vil bli løslatt. Forsvarer Arve Opdahl har opplyst til Trønderbladet at hans klient ikke erkjenner straffeskyld.

Politiet ønsker flere tips i drapssak Politiet har foretatt 200 avhør, og ønsker enda mer hjelp av publikum for å få oppklart hva som skjedde da 38 år gamle Råger Holte ble drept på Ler.

Drapsvåpen

Frostating lagmannsrett mener at det foreligger en konkret og nærliggende fare for bevisforspillelse, og viser til et DNA-bevis som påtalemyndigheten mener er drapsvåpenet og til øvrige prøver som er framlagt i et dokument.

- Det synes egnet til å forsterke mistanken mot siktede, skriver lagmannsretten i kjennelsen som kom mandag formiddag.

Politiadvokat Jørgen Aunet har ikke ønsket å opplyse om hvordan Råger Holte ble drept, om det er blitt brukt våpen og hvordan det så ut på åstedet. Ifølge kjennelsen er det bare funnet DNA fra den drapssiktede 26-åringen og fra Holte på gjenstanden som politiet mener drapet er utført med.

26-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet og siktet av politiet 25. januar. Den dagen ble Råger Holte som var en nær venn av 26-åringen, funnet død. Ifølge tingrettens kjennelse døde Råger Holte ifølge undersøkelser av tårevæske og bedømmelse av temperatur i boligen, 24. januar og politiet mener at han ble drept som følge av vold. 26-åringen er en av tre som ble siktet av politiet, men ifølge politiet er de to andre bare formelt siktet.

Mener alle spor er sikret

Forsvarer Arve Opdahl hadde i støtteskrivet til Frostating lagmannsrett, argumentert for at det må være feil når tingretten mener det er gjentakelsesfare. Opdahl mener at alle former for ransaking og sikring av elektroniske spor er gjennomført, og at alle tekniske spor er sikret. Dessuten mener forsvareren at 26-åringen hadde forlatt boligen der Råger Holte bodde, før det tidspunktet forsvareren mener at Holte døde. Forsvareren har vist til at siktede rent subidiært aksepterer fengslingsforlengelse i to uker. I tillegg er forsvareren ifølge kjennelsen fra lagmannsretten, opptatt av at 26-åringen etter seks uker, ikke har fått tilgang til opplysninger om dødsårsak og dødstidspunkt på grunn av at forsvareren ikke har fått lov å vise ham alle dokumentene i saken (klausulering).

Strafferammen for drap er ifølge påtalemyndigheten, fra 8 til 21 år.