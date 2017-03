Du kan stemme i hele kommunen

Ordfører Sivert Moen føler for å korrigere litt når det gjelder at velgerne i Hauka ikke lenger kan stemme i den nedlagte skolen på valgdagen i høst.

Trønderbladet skrev at haukbyggene må til Soknedal for å stemme. Dette stemmer ikke helt: Alle kan stemme i alle valglokalene i kommunen nå. Dette er nytt av året. Dermed trenger du ikke nødvendigvis stemme i din grend, men du kan stemme i alle stemmelokalene. I tillegg blir det holdt valg i to dager, i tillegg til forhåndsstemmingen du kan gjøre på rådhuset i god tid før valgdagen.