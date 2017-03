«Hele Norge» humrer av Håvards MGP-raljering

Lørdag kveld ble den norske finalen i Melodi Grand Prix avholdt. Nær sagt som vanlig var det en del merkelige bidrag, det estetiske er mange ganger vel så viktig som selve låten. Det resulterer gjerne i noen merkelige antrekk og opptredener, noe Håvard Qvenild på Melhus bet seg merke i.

Tidligere på dagen hadde han gjort unna lørdagshandelen i Melhus sentrum og blant annet kjøpt sopp til pizza. De ulike kreasjonene fikk Qvenilds til å stusse over hva slags sopp han hadde kjøpt på Rema 1000 og han skrev da også et humoristisk innlegg på Facebok-siden til butikken.

Humoren har tydeligvis truffet svært mange, for innlegget har både blitt delt, kommentert og likt flere tusen ganger. Riksaviser som Dagbladet og Nettavisen har omtalt Qvenilds MGP-raljering.

Han hadde ikke forventet at kommentaren skulle ta av som den har gjort.

- Jeg fulgte bare med på sendingen med et halvt øye, men jeg så jo at det bare ble merkeligere og merkeligere. Så tenkte jeg at dette måtte kommenteres på et eller annet vis. Jeg skjønte ikke helt hvordan jeg kunne angripe det, men så hadde jeg pizzaen på bordet, og jeg fikk en idé om å ha det artig med soppen, sier han til Nettavisen.

Dette skrev Qvenild på Facebook-siden til Rema 1000:

Jeg var innom dere i dag og kjøpte noe jeg trodde var sjampinjong. Sitter nå og ser på TV (MGP) og ser ei dame med reinhorn i håret, dansere med bjørneansikt, Rune Rudberg med Sabeltannhatt og ei dame som danser med en vinkelsliper. Kommer innom på mandag med soppen som ble til overs...