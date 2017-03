Sier ja til steinbrudd

Det er tre år siden prosessen startet, men nå har utvalget endelig sagt ja til at Almås maskin AS kan etablere et steinbrudd ved Branden øst for Singsås.

Les også: Vil ha gangvei i Singsås

Øst for Singsås

Almås Maskin AS ønsker å etablere et steinbrudd ved Branden. Det er et område som ligger tett inntil fylkesvei 30, omtrent 11 kilometer øst for Singsås i retning Haltdalen.

Området er på drøye 80 dekar, mens selve steinbruddet vil være på omtrent 50 dekar. De ser for seg to formål med bruddet: Steinbrudd og masseuttak.

Startet i 2014

Den første søknaden om planoppstart ble sendt til Midtre Gauldal kommune i september 2014. Måneden etter var Næring-, plan- og miljøutvalget på befaring.

Og nå gikk altså reguleringsplanen gjennom i samme utvalg.

Det har kommet inn noen merknader til planen, men rådmannen mener at planen har ivaretatt de innkomne merknadene.