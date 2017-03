Politiet hadde torsdag storkontroll på E39 i Skaun. 1100 kjøretøy ble kontrollert.

Lensmann Monica Brækken forteller at kontrollen resulterte i en anmeldelse for ruskjøring, en anmeldelse for besittelse av narkotika og reaksjoner på ulike forhold. Sistnevnte gjelder manglende EU-kontroll, manglende sikring av last, at nødvendige dokumenter ikke var med og reaksjon for tekniske feil på kjøretøy.

