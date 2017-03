Politiet ønsker flere tips i drapssak

- Vi har gjennomført 200 avhør, og planlegger flere, sier lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor.

Lensmannen forteller at etterforskninga pågår for fullt, og at det fokuseres på avhør samt oppfølging av tekniske og digitale spor.

- Vi avventer resultater fra tekniske prøver, sier Brækken.

Ber om flere tips

Selv om mange avhør er tatt, ønsker lensmann Brækken tips fra folk som kan sitte på observasjoner og opplysninger de ikke har kommet fram med.

- Alle som kan tenke på at de sitter på opplysninger og observasjoner, vil vi gjerne høre fra. Folk skal ikke kvie seg for å ta kontakt, sier Brækken.

Rundspørring og nye avhør 26-årig melhusmann er siktet for drap, og politiet fortsetter etterforskninga for fullt.

Både når det gjelder observasjoner rundt boligen på Ler og annet som kan knyttes til drapssaken, ønsker politiet å høre fra folk om.

Dødstidspunktet

Det som nå har kommet fram, er at Oslo universitetssykehus har tidfestet dødstidspunktet til tirsdag 24. januar mellom 07.20 og 09.19. Tidfestinga er basert på prøver av tårevæske. Forsvarer Arve Opdahl som har den drapssiktede 26-åringen fra Ler som klient, har bestridt tidspunktet, og mener dødstidspunktet kan være 2–3 timer senere. Den siste observasjonen av den drapssiktede 26-åringen på Ler er da han tok bussen rett før klokka 09.

Råger Holte ble funnet død av noen som skulle til boligen på avtalt besøk for å utføre arbeid i boligen, og det skjedde på formiddagstid onsdag 25. januar. Ifølge forsvarer Opdahl og politiet var det slagsmål i boligen natt til tirsdag. Den siktede 26-åringen tok ut penger i minibanken på Ler tirsdag morgen og tok bussen til Lundamo kort tid før klokka 09 den dagen ifølge videoopptak og forsvareren.

- Vi planlegger nye avhør også av 26-åringen. Mistanken mot ham er ikke svekket, sier lensmann Brækken.

To nye uker i varetekt Drapssiktet 26-åring fra Melhus fikk ny varetektsperiode under fengslingsmøtet torsdag, og anket på stedet.

En 43-åring som også er siktet, har forklart at han banket på døra til 38-årige Råger Holte tirsdag 24. januar og at ingen åpnet døra. 43-åringen syntes det var rart at han heller ikke hørte noen lyd fra hundene som skulle være der. Ifølge politiadvokat Jørgen Aunet er 43-åringen formelt siktet, men at politiet ikke fokuserer så mye på ham eller mannen i 30-årene som også ble siktet. Ifølge kjennelsen fra tingretten synes det ikke å være samvirke mellom disse to. 26-åringen nekter straffskyld, og begjærte seg løslatt da det var fengslingsmøte på nytt sist torsdag.

Brækken ønsker ikke å gå ut med detaljer i saken av hensyn til etterforskninga. Politiet har ikke ønsket å fortelle hvordan 38-årige Roger Holte er drept, og om det er brukt våpen. Årsaken er hensynet til etterforskninga ifølge politiet. Hva som er årsaken til at politiadvokat Jørgen Aunet bad publikum om å komme med observasjoner av det politiet kaller en flaggkreasjon eller en hyttevimpel som forsvareren kaller det, vil ikke politiet si så mye om.

Tidkrevende

- Det er omfattende arbeid i saken, og det er mange momenter vi jobber med. Saken er tidkrevende, og det skal utføres nøyaktig arbeid, sier Brækken.

Brækken forteller at det er satt inn en god del ressurser i drapssaken.

- Melhus lensmannskontor har bistand fra Kripos og flere enheter i distriktet. Til enhver tid vurderes det hvordan ressursene skal tilpasses, sier Brækken.

Boligen Råger Holte leide på Ler, vil være avsperret ei stund til av hensyn til etterforskninga, opplyser politiet.