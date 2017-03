Mobiliserer til støtte for politistasjon i Melhus

Trønderske kommuner har fått 10 dager på seg til å uttale seg om klagen fra Melhus formannskap om at politistasjon sør legges til Trondheim og ikke sør for Trondheim. Melhus formannskap har protestert på at to av tre politistasjoner i Trøndelag legges til Trondheim. Ingen politistasjon er lagt til sørtrønderske kommuner utenom Trondheim.

Håper på støtte

- Det er et godt tegn at Politidirektoratet sender ut brev til trønderske kommuner om at de kan uttale seg om klagen fra Melhus. Fristen er knapp med frist 17. mars, og jeg håper at trønderske kommuner vurderer klagen likevel, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Krogstad forteller at han snakket med ordførerkolleger under KS-møtet som var før i uka, og at han fikk støtte fra dem på reaksjonen på at politistasjon sør legges til Trondheim. Melhusordføreren har tidligere uttalt i Trønderbladet at politiet kan ha brutt lov om offentlige anskaffelser fordi politiets fellestjeneste ikke tok med to anbydere fra Melhus med den begrunnelsen at deres tilbud ikke er i Trondheim.

Om Heimdal

Ifølge brevet Politidirektoratet har sendt trønderske kommuner, faller politimesterens valg av administrasjonssted for et politistasjonsdistrikt eller lensmannsdistrikt, utenfor klageordningen. Det samme gjelder i utgangspunktet politimesterens beslutning om å bygge nye tjenestelokaler, heter det i brevet. Politimester Nils Kristian Moe sa til Melhus formannskap lenge før fristen for å uttale seg om politireformen, at han vil ha politistasjon sør i Heimdalsområdet.

- Dette er såpass viktig for oss. Hvis politimesteren mener det er så stort behov på Heimdal, får han heller legge et lensmannskontor der. Her snakker vi om en politistasjon som skal betjene hele Sør-Trøndelag, sier Krogstad.

Seksjonssjef Hans Bakke i Politidirektoratet skriver at dersom Politidirektoratet opprettholder sin avgjørselse, sendes klagen fra Melhus videre til Justis- og beredskapsdepartementet.

Krogstad forteller at han har snakket med politikere i Midtre Gauldal, og at han opplever støtte derfra.

- Midtre Gauldal skal få et tjenestested, men det kontoret vil holde åpent bare 1–2 dager i uka, sier Krogstad.

Melhusordføreren understreker at han ikke gir opp kampen for å få politistasjon sør til Melhus.