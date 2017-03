Ung kvinne omkom etter å ha blitt påkjørt av godstog

En ung kvinne er bekreftet omkommet torsdag kveld etter å ha blitt påkjørt av et godstog på Nypan stasjon, forteller operasjonsleder Håvard Høyem ved Trøndelag politidistrikt.

- Vedkommende var død da politiet kom fram til stasjonen. Det eneste vitnet var lokomotivføreren, sier Høyem.

Operasjonslederen opplyste først at politiet ikke hadde identiteten på den omkomne, og derfor ikke kunne gå i detaljer om personen. Klokka 21.25 opplyser politiet at det var en ung kvinne som omkom etter togpåkjørselen.

- Vi driver krimtekniske undersøkelser på stedet. Lokomotivføreren blir ivaretatt, sier Høyem.

Nypan stasjon er i Melhus, og rett sør for Trondheim. Bane Nor melder at jernbanelinja er stengt mellom Heimdal og Melhus skysstasjon, og at dette får konsekvenser for togtrafikken. NSB melder at de organiserer alternativ transport for togreisende.